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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مهرجان الجبن المصري يعود بنسخته الثانية في حديقة الحرية بالزمالك

مهرجان الجبن المصري
مهرجان الجبن المصري

بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت في حديقة الأورمان في ديسمبر 2022 وشارك فيها 40 عارضًا وحضرها أكثر من 50 ألف زائر، يستعد محبو الجبن المصري للمشاركة في النسخة الثانية من مهرجان الجبن المصري التي ستقام في حديقة الحرية بالزمالك من 4 إلى 8 أكتوبر 2023.

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المهرجان، ويهدف إلى تعزيز صناعة منتجات الألبان في مصر وإظهار تنوع وجودة الجبن المصري بأنواعه المختلفة.
سيضم المهرجان  أكثر من 60 عارضًا من مصانع الجبن المصري، وسيتم التركيز على المنتجات الطبيعية والصحية.
كما سيتم تسليط الضوء على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير مراكز تجميع الألبان بمختلف محافظات مصر والتطورات التي حدثت في مجال تعميق الصناعة المحلية لمعدات وأجهزة تجميع وتبريد ونقل الألبان.
المهرجان سيشهد أيضا عددا من الفعاليات التثقيفية والترفيهية، مثل حلقات نقاش يومية مع علماء وخبراء في مجال الألبان، وفقرات فنية وثقافية، ومسابقات للكبار والصغار تتضمن جوائز من منتجات الشركات العارضة.

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