رئيس البورصة المصرية : استقطاب الشباب وشركات التكنولوجيا لرفع كفاءة سوق المال

قال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنّ الشباب هم الفئة العمرية الأكبر في مصر، وبالرغم من ذلك فإن نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين أقل بكثير من نسبة تمثيلهم في المجتمع.

وأضاف :"من هنا جاءت أهمية إدخال مفاهيم الشمول المالي والرقمي والادخار التراكمي للشباب، وتعريفهم بالمفاهيم الأساسية للأسهم والبورصة، مؤكداً العمل على استقطاب المزيد من الشباب والشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البورصة، والتأكيد على التكنولوجيا المالية لما تلعبه من دور مهم في رفع كفاءة سوق المال، وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي، في ضوء التحول الذي يشهده العالم على الصعيد التكنولوجي والرقمي، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد المنظمة للهوية الرقمية".

قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب

جاء ذلك على هامش فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة الشمول الرقمي والمالي للشباب، تحت عنوان المستقبل الرقمي للشباب، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والشخصيات العامة والإعلاميين، والمؤسسات ذات الصلة.