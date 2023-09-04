وفاة سائق وعامل وإصابة آخر في إنقلاب سيارة ملاكي بصحراوي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الصحرواي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق بسبب إنفجار الإطار الخلفي الأيمن نتج عنه وفاة قائد السيارة وعامل وإصابة عامل آخر كان برفقتهما بكسر بالكتف الأيسر وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى أخميم المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بانقلاب سيارة ومتوفيين ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي / دائرة المركز.





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "عبد العال . ا . ا . ا" 50 سنة سائق ومقيم دائرة مركز دار السلام إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيمن مما أدى لإنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق.





نتج عن الحادث وفاة كل من قائد السيارة ومرافقه "محمود . ا . م . ا" 30 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وإصابة مرافقهما "طيفور . م . ط . ع" 35 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بكسر بالكتف الأيسر.





وبسؤال المصاب و"رأفت . م . ا . ا" 47 سنة مدرس – ومقيم بذات الناحية نجل عمومة المتوفيين قررا بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية .





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .