ازهر الغربية يعقد اجتماع لمديري الإدارات لبحث استيعاب الطلاب الجدد

عقد فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة ، مدير عام منطقة الغربية الأزهرية، والدكتور، محمد سعد القزاز أمين عام المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية،والدكتور، محمد النشرتي مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية، اليوم اجتماعًا مع مديري الإدارت التعليمية ، بحضور مديرو المراحل التعليمية، والجودة، والمعلومات،والتخطيط و المتابعة، والإدارة الهندسية؛ وذلك لبحث ومناقشة استيعاب معاهد المنطقة للطلاب المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال التمهيدية والصف الأول الابتدائي، في ضوء الإمكانيات المتاحة، بما يساهم في تقديم خدمة تعليمية جيدة.

وشدَّد رئيس المنطقة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية والخاصة بهذا الشأن، بالإضافة الي التعليمات الخاصة بالتنسيق وإحصاء العجز والزيادة وفقًا لاستيعاب كل معهد.

من جانبها قدمت إدارة المعلومات والتوثيق بالمنطقة احصاء شامل بالقوة الاستيعابية للمعاهد، والأماكن المتاحة بها، والتي في ضوئها يتم قبول أطفال الصفوف التمهيدية، والأول الابتدائي.

كان قطاع المعاهد الأزهرية قد وضع ضوابط وآليات للقبول بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ومواعيد التقديم وهي:

أن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية في ‏المستوى الأول لرياض الأطفال هو (4 سنوات) في أول أكتوبر 2023م، والحد الأقصى (5 سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا).

أن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية في الصف الأول الابتدائي للمتقدمين الجدد هو (6 سنوات) في أول أكتوبر 2023م، والحد الأقصى (9 سنوات).

وتيسيرًا من قطاع المعاهد الأزهرية على أولياء الأمور، فقد تقرر بدء تلقي طلبات أولياء الأمور للصف الأول الابتدائي أولًا من الذين لم يقبلوا في التنسيق الإلكتروني ويتحقق فيهم شروط القبول بداية من الثلاثاء الموافق 5/9/2023م وحتى الأحد الموافق 10/9/2023م، وذلك بمقر الإدارات التعليمية.

وبدء تلقي طلبات أولياء الأمور للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال- المستوى الأول، من الذين لم يقبلوا في التنسيق الالكتروني ويتحقق فيهم جميع الشروط، بداية من الاثنين الموافق 11/9/2023م حتى الخميس الموافق 14/9/2023م، وذلك بمقر الإدارات التعليمية.

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