"مهزلة".. بارزاني ينتقد قرار المحكمة الاتحادية العراقية

ردًا على قرار المحكمة الاتحادية العراقية، قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، إن أمر المحكمة إيقاف قرار إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك، مهزلة.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في منصة “إكس”: القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية اليوم يعتبر مهزلة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، قد أصدرت اليوم الأحد، أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن «المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك وتسليمه خاليا من الشواغل وجميع الإجراءات المترتبة عليه».

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد عقدت جلستها التداولية للنظر في طلب إصدار أمر ولائي بخصوص تسليم مقر العمليات المشتركة في كركوك بناء على الدعوى المقدمة اليها بهذا الخصوص.

واندلعت مواجهات مسلحة في محافظة كوكوك العراقية، والتي تشهد صدامات عنيفة بين الأكراد من ناحية، والعرب والتركمان من ناحية أخرى، وخلفت 4 ضحايا وعشرات المصابين.

بدأت أحداث كركوك يوم الإثنين الماضي بعد قيام رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، باتخاذ قرار بتسليم أحد المقرات الأمنية إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي كان يشغله في السابق، استشاط العرب والتركمان غضبا، ونظموا احتجاجات واعتصامات قرب المقر العام لقوات الأمن العراقية في كركوك، احتجاجا على القرار.

واحتشد متظاهرون أكراد وحاولوا بدورهم الوصول إلى المقر الأمني، مما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات بين الجانبين، سقط على إثرها 4 قتلى.

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