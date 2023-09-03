"من أول دقيقة" لـ إليسا وسعد لمجرد تحقق 400 مليون مشاهدة

حرص الشاعر أمير طعيمة، على الاحتفال بتحقيق دويتو “من أول دقيقة”، الذي يجمع إليسا وسعد لمجرد 400 مليون مشاهدة على يوتيوب.

حيث نشر أمير طعيمة البوستر الدعائي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» وكتب قائلًا: “من أول دقيقة 400 مليون مشاهدة على يوتيوب فقط، تحية من قلبي للجمهور الواعي”.

أغنية من أول دقيقة من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم.

وتصدرت الأغنية التريند وقت طرحها في عدد من الدول العربية والأجنبية بعد ساعات من طرحها في 16 دولة عربية و17 أجنبية.

وكانت ردت النجمة اللبنانية إليسا على أزمة حذف أغنيتها “العقد” من يوتيوب قائلة: "عقدي مع وتري أصلآ انتهى بتاريخ 12 أغسطس ، يبدو إن الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استنادا لعقد منتهي، بس هالقضية ما بتمنعكن إنو تسمعو الأغنية عا كل التطبيقات اللي موجودة عليها، تا كانت انحلت الإشكالية واليوم اكتر من أي وقت صرت أكيدة انو أهم قرار اخدتو مع شركة وتري انو تركتن وفهمكن كفاية !!!".

من جانبها أصدرت الشركة بياناً للرد على تصريحات إليسا جاء فيه: "مع محبتنا وكامل احترامنا للنجمة الكبيرة إليسا بالرغم من الخلاف الحاصل، ولأن الحق يعلو ولا يُعلى عليه يهنا أيضاً إيضاح ما يلى:لم يكن ولن يكون ما نقدم عليه للعرقلة أو بهدف الأذية، انما نحن شركة تنحني أمام الأحكام القضائية ولا تسلك سوى طريق الحق.

وأضاف البيان: "شركة وترى وجدت نفسها مجبرة على اتخاذ كافة التدابير القانونية حفاظاً على حقوقها،(بانتظار ما ستؤول إليه الدعوة المقامة في دبى حيث أنها المؤهلة الوحيدة للبث في الخلاف القائم بين الطرفين حسب العقد)، علماً أننا حاولنا مراراً وتكراراً حل الخلاف بشتى الوسائل الحبية ولكن دون الوصول لأى نتيجة إيجابية.

وتابع البيان: كما نؤكد أنه لا مانع لدينا من التوصل لحل يرضى الطرفين، على أن يحفظ لكل ذي حق حقه، وذلك لنصرة الفن واستكمالاً لواجبنا في عالم الموسيقى والترفيه".

وكان فاجئ موقع يوتيوب جمهور الفنانة اللبنانية إليسا بحذف أغنيتها الجديدة “العقد”، وذلك بسبب حقوق نشر لشركة انتاج أخري.

وكانت طرحت النجمة اللبنانية إليسا أغنيتها الجديدة بعنوان "العقد"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتطبيقات ومنصات الموسيقي المختلفة، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوى.

وكانت أبدت النجمة اللبنانية إليسا انبهارها بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بعد إحيائها حفلًا غنائيًا أمس هناك برفقة تامر عاشور، قائلةً: "أحلى مسا وأحلى صباح، شكرًا على هذا المهرجان الرائع اللي يقام حاليًّا في مدينة العلمين، هو مهرجان عالمي، وأنا سعيدة بتواجدي معكم، وأتمنى كل عام يكون لي محطة هنا معكم، بحييكم من كل قلبي، وشكرًا لأنكم حبيتوني كتير".

وقدمت لجمهورها أغاني من ألبومها الجديد المقرر طرحه في موسم صيف 2023 خلال حفل "العالم علمين"، تكريمًا لهذا الحفل العظيم.

إليسا

تلقت إليسا تهنئة من النجمة أصالة على أغنيتها الجديدة “بتمايل على الbeat” والتي طرحتها منذ أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كتبت أصالة عبر حسابها على تويتر قائلة: “أغنية فيها طاقتك فيها طيابتك، وفيها جديد أنتي سبّاقة دائمًا فيه.. كتير حلوة الأغنية كلّ التّوفيق بتمنّى لك النجاح والسعادة والصحّة لصديقتي الحبيبة ألّوسه #انا_بتمايل_على_الbeat”.

تصدرت أغنية إليسا "بتمايل على الـbeat" تريند تويتر في 13 دولة عربية، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها، كما دخلت قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

"بتمايل على الـbeat" من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل وهندسة صوتية إيلي بربر، وجرى تسجيلها في استوديو هادي شرارة بيبروت، والكليب من إخراج إنجي جمال.

طرحت المطربة إليسا، مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس"، كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، إخراج إنجي الجمال.

وتقول كلمات الأغنية :-

بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس

بحس الدنيا كلها ملكي أنا وبس

بشوف القمر حدي والهوا ع خدي

وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس وبطير

وبطير من كثر الفرح لبعيد

وبصير عم برسم معك مواعيد

ويزيد حبك بالقلب بيزيد

وبروح، وبروح

وبروح ع دنيا ما فيها هموم

فيها سهر فيها قمر ونجوم

وغيوم فيها بتنمحي الغيوم

بتروح، بتروح

معقول بعدك ما عرفت إني

ما بعيش لحظة لو غبت عني

خليك لو حتى زعلت مني

لا تروح، لا تروح

خليك حدي اغمرني بدي ياك

بحبك أنا، بحبك أنا وبهواك

إنساك صعبة يا حلو إنساك

لا تروح، لا تروح.