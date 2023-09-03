مي كساب تنتهي من تسجيل أولي أغنياتها بعد رحيل والدها

أعلنت الفنانة مي كساب انتهائها من تسجيل أغنية جديدة لها، وتُعد أولى الأعمال الفنية التي انتهت منها منذ وفاة والدها نهاية يوليو الماضي.

فجرت الفنانة مي كساب مفاجأة لجمهورها بشأن حقيقة وجود جزء ثاني لمسلسل جعفر العمدة، الذى حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان 2023.

وأكدت مي كساب عبر حسابها على موقع الصور الشهير “انستجرام” قائلة: “معادنا معاكم في جعفر العمدة إن شاء الله رمضان 2024”.

ويذكر أن شاركت الفنانة مي كساب في بطولة مسلسل جعفر العمدة، للفنان محمد رمضان في الماراثون الرمضاني الماضي وشارك عدد كبير من النجوم منهم أيمان العاصى، وهالة صدقي والفنان أحمد فهيم والفنان طارق النهري، والفنانة منه فضالي، والفنان مجدي بدر، المسلسل من إخراج محمد سامي .

قصة جعفر العمدة

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

وكان رحل عن عالمنا والد الفنانة مي كساب بعد صراع مع المرض، وأعلنت مي كساب عن تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان والد الفنانة مي كساب، تعرض لأزمة صحية وخضع لأجراء عملية وطلبت مي كساب الدعاء لوالدها قائلة: "أبويا أحلى حاجه في عمري كله أبويا اللي علمني أكون بني آدمه أبويا مريض في أمس الحاجة للدعاء يارب اكتبله الخير اللي فيه رضاك وفيه صلاح حاله يارب اقف جمبنا مالناش غيرك ادعوله".

وكانت أعلنت الفنانة مي كساب، أنها نجحت كممثلة أكثر من كونها مطربة، لافتة إلى أنها لجأت لعملية تكميم المعدة لإنقاص وزنها بسبب فشلها في اتباع الأنظمة الغذائية.

شاركت مي كساب في العديد من المسلسلات، ومنها : “لا أحد ينام في الإسكندرية” 2006” ،قلب امرأة” 2007” ،خاص جدًا” 2009،“عايزة أتجوز” 2010” ،جنى في بالد العجائب” 2012” ،حاميها وحراميها” 2013” ،لما تامر ساب شوقيه” 2015” ،جراب حواء” 2016” ،لـ أعلى سعر” 2017” ،فارس بال جواز” 2021.

وقدمت أدوارًا متنوعة في عدة أفلام، أبرزها: “إزاي البنات تحبك” 2003” ،خليج نعمة” 2007” ،كباريه” 2008” ،الفرح” 2009” ،رسائل البحر” 2010” ،حلم عزيز” 2012” ،كلبي دليلي” 2013” ،النبطشي” 2014” ،طلق صناعي” 2018” ،استدعاء ويل عمر2019، كما شاركت في فيلم بوبوس مع الزعيم عادل إمام.

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