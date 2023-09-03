"علوم المنصورة" تختتم فعاليات المدرسة الصيفية الأولى للفيزياء

تضمنت محاضرات وندوات ولقاءات بحثية..

اختتمت كلية العلوم بجامعة المنصورة، فعاليات المدرسة الصيفية الأولى للفيزياء التي استضافتها الكلية على مدار عدة أيام ونظمتها الجمعية العربية للفيزياء بجامعة زويل وتهدف الفعالية؛ للارتقاء بالمستوى البحثي ورفع الكفاءة العلمية وتنمية المهارات البحثية في العلوم المتقدمة لمنتسبيها ، والمهتمين من مختلف دول العالم وخاصة الدول العربية، وذلك لتقديمهم لموضوعات متقدمة في الفيزياء الحديثة من خلال ورش العمل والجلسات التفاعلية، الندوات واللقاءات البحثية على يد مجموعة من الخبراء والمتخصصين.

مكانة مرموقة

وكان قد تم اختيار جامعة المنصورة لاستضافة الفعاليات لمكانتها المرموقة ودورها الرائد والريادي في البحث العلمي على المستويين المحلي والإقليمي، ولما تتمتع به من نشاط أكاديمي وبحثى وعلمي متميز.

وأعرب الأستاذ الدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم، عن سعادته بنجاح فعاليات المدرسة الصيفية الأولى للفيزياء التي استضافتها الكلية ، مشيراً إلى أنها من الأحداث المتميزة التي ألقت الضوء على العديد من الموضوعات المتعلقة بالفيزياء الحديثة.

وقدم عميد الكلية شكره لإدارة الجامعة لدعمها اللامحدود للفعالية، ولقسم الفيزياء لمساهمته في تنظيم فعاليات المدرسة الصيفية للفيزياء، مشيرا إلى أن حيث تنظيم الفعاليات يتواكب مع رؤية الدولة المصرية في تنمية الابتكار وتشجيع البحث العلمي، وذلك لأثره النافع على المجتمع بشكل عام والدولة المصرية بشكل خاص.

محاضرات وندوات

وأكد الأستاذ الدكتور عادل صادق رئيس قسم الفيزياء أن هذه المدرسة تتميز بأن من شارك في فعالياتها وأنشطتها المختلفة - سواء محاضرات تعليمية وسلسلة من الندوات حول موضوعات الفيزياء المتقدمة- أكاديميون وعلماء عرب من ذوي الكفاءات العلمية المتميزة على المستوى العالمي في مجال الفيزياء ، وقد استفاد من هذه المدرسة عدد كبير من طلاب مرحلة البكالوريوس وشباب الباحثين المهتمين بمتابعة المواضيع المتقدمة في الفيزياء بهدف الارتقاء بمستواهم التعليمي و اكسابهم المهارات البحثية المتقدمة.

الفيزياء المتقدمة

يذكر بأن فعاليات المدرسة الصيفية الأولى للفيزياء المتقدمة تضمنت العديد من المحاضرات حاضر فيها نخبه من علماء وأساتذة من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ومن الجامعة الألمانية بالقاهرة ومن مملكة البحرين ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ومن كليه العلوم جامعه المنصورة .

مهارات بحثية

يشار إلى أن كلية العلوم جامعة المنصورة استضافت 65 طالبا مصريا وعربيا ومن طلاب جامعة المنصورة لحضور المدرسة الصيفية بفاعلياتها و أنشتطها المختلفة من محاضرات تعليمية وورش عمل علمية لإكساب الطلاب المهارات البحثية المتقدمة وتبادل الأفكار والرؤى واثراء روح التعاون بينهم ، كما تم التنسيق ودعوة عدد من المحاضرين العرب والمصريين المشهود لهم بالكفاءة التعليمية والبحثية للمشاركة في فعاليات المدرسة.

عميد كلية العلوم متحدثا في أحد المحاضرات

صورة جماعية لعدد من الطلاب المشاركين في الفعاليات