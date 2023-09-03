كيف تصبح مقاول ناجح.. سعد بن فهد بن سعد آل سعود يكشف

كشف سعد بن فهد بن سعد آل سعود كيفية أن تصبح مقاول ناجح بسهولة.

وأكد سعد بن فهد بن سعد آل سعود أن هناك عددًا من الخطوات يجب اتباعها لتحقيق ذلك وهي كالتالي:

1-الضمير

عامل أساسى لأى مقاول ناجح يريد أن يرتقى بعمله ويحظى بسمعة طيبة تجعله مطلوبًا فى سوق الانشاءات.

2- تعلم أساسيات المهنة

المقاول دائما ما يكون على دراية بأساسيات العمل فى مهنة المقاولات، وهذا يأتى من معايشته للعمال واشتراكه فى أعمال النجارة والخرسانات والانشاءات وغيرها، فهو من يقدر ما تحتاجه المبانى من أسمنت وطوب ورمل، وعلى أساس ذلك يستطيع أن يقتصد فى النفقات من عدمه.

3- العامل الحرفى

العامل الحرفى عنصر أساسى فى نجاح المقاول، فالاستعانة بعامل غير مؤهل أو غير مدرب على العمل فى قطاع المقاولات يتسبب فى خسائر للمقاول، وبالتالى لا بّد من الاستعانة بعمالة مدربة، حتى لو تطلب الأمر تدريبها على نفقة المقاول.

4- مهندس متمكن

لا بّد أن يستعين المقاول بعدد من المهندسين، "إدارة هندسية" ممن لديهم القدرة على الابتكار والتجديد والتنويع فى التصميمات، حتى يجارى السوق، ويلبى احتياجات الزبائن، ويرضى أذواقهم.

5- مكتب فنى

المكتب الفنى يعد أيقونة النجاح لأى شركة، فهو من يحسب تكاليف المشروع ويتفنن فى كسب عطاءات مزادات المشروعات.

6- توفير التكاليف

هناك هدر 50% من طاقة العمل فى المقاولات، فإن المقاول الناجح هو من يستطيع أن يوفر فى التكاليف ويستفيد من المادة المستخدمة فى البناء فى كل أشكالها، فلا بّد من استغلال الهالك.

7- المعدات

المعدات هى رأس مال المقاول، نظرًا لأن العامل أصبح أعلى فى التكلفة، وتصل يوميته لـ200 جنيه، فالعدة أصبحت هى البديل، وتنجز المطلوب فى أقل توقيت.

8- برنامج زمنى

البرنامج الزمنى، أهم العناصر الواجب توافرها فى المقاول، فهى بمثابة شهادة ثقة تلاحق المقاول أينما ذهب.

9- التمويل

ضرورة إيجاد تمويل لبداية المشروع، وألا يعتمد فى بداية مشروعة على الاقتراض من البنوك ويغرق نفسه فى الديون.

10- خدمة العميل

لا بّد للمقاول أن يقدم المنتجات التى تتوافق مع ذوق العميل وتلبى احتياجاته وتطلعاته، وهو ما يسمى بالمرونة فى تلبية احتياجات السوق.

11- مواد البناء

ضرورة استخدام مواد بناء عالية الجودة من الاسمنت "أسمنت أسيوط" وحديد التسليح وغيرها لتفادى انهيار المبانى.