الأهلي يعلن التعاقد مع فراس البريكان

أعلن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي التعاقد مع النجم السعودي الدولي فراس البريكان مهاجم نادي الفتح، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

الأهلي ينجح في ضم فراس البريكان من الفتح

تعاقد الأهلي مع فراس البريكان لدعم مركز الهجوم في صفوف الفريق بلاعب إضافي بجوار روبيرتو فيرمينيو الذي يتواجد وحيدًا في هذا المركز بالنسبة للمدرب الألماني ماتياس يايسلة.

نجح النادي الأهلي في ضم فراس البريكان مهاجم نادي الفتح لمدة خمسة مواسم، ليكون الصفقة رقم 12 في صفوف الفريق بالميركاتو الصيفي الحالي.

الاهلي يعلن ضم فراس البريكان

ونشر النادي الاهلي من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشور يؤكد من خلال التعاقد مع مهاجم المنتخب السعودي، وكتب: " "العازف" فراس البريكان أهلاوي لمدة ٥ سنوات".