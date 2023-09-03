49 ألف منتفع من خدمات أقسام وعيادات الأسنان بالدقهلية

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان بقيادة الدكتور محمد أبو العينين خلال الشهر الماضى لاسيما فى مجال الدورات العلمية.

وكشف وكيل الوزارة، أنه فيما يخص مجال التدريب ورفع كفاءة الكوادر فقد نظمت دورتان تضمنت ورش عمل حول كل ما هو جديد في مجال طب الأسنان بحضور نحو70 طبيباً.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،بالدقهلية، أن الإدارة العامة للأسنان كثفت جولاتها المرورية خلال أغسطس الماضى والتى تضمنت تفقد 15قسماً وعيادة بمختلف المستشفيات والادارات الصحية التابعة فضلاً عن توزيع أطباء الأسنان من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة

وبدوره أوضح الدكتور محمد أبو العينين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بالدقهلية، أن نحو 49372 مواطناً استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال أغسطس الماضى مشيراً إلى الالتزام التام باشراطات مكافحة العدوى حفاظاً على صحة الأطباء والمواطنين.

وأضاف مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بالدقهلية، أنه تم تشغيل وحدة جراحة الوجه الفكين بمستشفى اجا المركزى وهى إضافة جديدة إلى جانب إحلال وتجديد كرسي أسنان بوحدة الروضة بطلخا الجهود الذاتية.