تقيك من السرطان| طريقة تحضير شوربة البروكلي بالكريمة

تفضل الأمهات تحضير الوصفات الشهية التي تحتوى على العديد من الفوائد الصحية لأفراد أسرتها، ويحتل البروكلي مكانة مهمة وسط الخضروات لاحتوائه على فوائد عديدة أبرزها احتوائه على كميات كبيرة من الألياف، التي تُسهم في الوقاية من الإمساك، وتحسين صحّة القولون، وتعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتقليل خطورة الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، كذلك فهي قد تُفيد في تخفيف الشهيّة لتناول الطعام، وتعزيز خسارة الوزن، لذا نقدم لك طريقة تحضير شوربة البروكلي بالكريمة.

حضري شوربة الكرفس والبروكلي بخطوات سهلة

المقادير

- الكرات : 3 حبات (مفروم فرما خشنا)

- البروكولي : رأس (مفروم فرماً خشناً)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الجزر : 1 حبة (مقطع مكعبات)

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- مرق خضار : 800 مل

- الزعتر : 2 ملعقة كبيرة

- الكزبرة : 2 ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : رشّة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- كريمة الطبخ : كوب

طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة سخني الزيت، ثم أضيفي الكرات، والبروكلي، والجزر، والبصل، والثوم.

قلبي المكونات لعدة دقائق حتى تطرى.

خففي حرارة النار، وأضيفي الزعتر، والكزبرة، والفلفل الأسود المطحون، وحركي المكونات لمدة 8-10 دقائق، ثم صُبي مرق الخضار، واتركي المكونات تغلي لحوالي 25 دقيقة.

ضعي الخليط في وعاء الخلاط الكهربائي، واخلطي على سرعة متوسطة حتى يصبح ناعم القوام.

أعيدي الشوربة إلى القدر، وأضيفي كريمة الطبخ مع التحريك، واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تغلي وتسخن، ثم اسكبيها في طبق التقديم وقدميها ساخنة.