تعرف علي آليات تلقي مكافحة الفساد بالنيابة الإدارية لشكاوي المواطنين

أوضحت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية آليات تلقي منظومة إدارة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية لشكاوى المواطنين.

وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بداية من الخط الساخن وانهاءً بالحضور الشخصي لتقديم الشكوى مباشرة بمعرفة الشاكي لمنظومة الشكاوى، بمبنى رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزةو كانت علي النحو التالي:-

1. الاتصال على الخط الساخن 16117 ويعمل من يوم السبت حتى يوم الخميس، بدًا من الساعة الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

2. البريد الإلكترونى "[email protected]" ويستقبل الشكاوى على مدار ال24 ساعة.

3. تطبيق الواتس أب على رقم 01050601888.

4.الفاكس على رقم 0238245231.

5. البريد، ويتسقبل الشكاوى خلال مواعيد العمل الرسمية.

6. الحضور الشخصى وتقدم الشكوى مباشرة بمعرفة الشاكى لمنظومة الشكاوى فى مبنى رئاسة الهيئة بمدينة السادس من اكتوبر.