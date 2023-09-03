جودة عبد الخالق: لا نحتاج إلى تعديل في قانون الأحزاب

قال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأحزاب جزء من الحياة السياسية في مصر.

وأضاف "عبد الخالق" خلال كلمته بالجلسة الأولي للجنة الأحزاب السياسية، اليوم الأحد، أننا نحتاج إعادة النظر إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية فهو يحتاج إلي المراجعة.

وأعرب عن سعادته بالإرادة السياسية الحالية التي تريد تحقيق الأهداف عبر منصة الحوار الوطني.

وذكر أنه يجب خلق بيئة حاضنة للأحزاب حتي تستعيد حيويتها، موضحا أن بعض الأحزاب لها قواعد اجتماعية كبيرة مستشهدا بحزب التجمع.



وأشاد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بقانون الانتخابات النيابية ووصفه ب "بشارة خير"، منتقدا الطريقة التي تتعامل بها وسائل الإعلام مع الأحزاب السياسية الآن، فنحن في حاجة ماسة للإصلاح السياسي.

وعلقت الدكتورة فاطمة سيد احمد؛ عضو الأمانة العامة للحوار الوطنى؛ على كلمة الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق وعضو الأمانة العامة للحوار؛ التى انتقد فيها غلق المجال العام أمام الأحزاب السياسية المعارضة.

وقالت الدكتورة فاطمة؛ إن أحزاب المعارضة ليس بها تماسك ولا التزام بخط واحد ولا رأي واحد.

