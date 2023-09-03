إم بي للهندسة تقر زيادة رأس المال عبر الاكتتاب النقدي

اقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة إم بي للهندسة، زيادة رأس مال الشركة المصدر من 33 مليون جنيه إلى 58 مليون جنيه.

قالت الشركة في بيان للبورصة، أن الزيادة قدرها 25 مليون جنيه من خلال إصدار 50 مليون سهم يتم الاكتتاب فيها عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم 0.50 جنيه بالإضافة إلى 5 قروش لكل 4 أسهم.

وأضافت أنه تقرر إعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة.