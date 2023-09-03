حزمة من التيسيرات لأصحاب الأراضي السكنية بشروط

في تطور جديد .. منحت وزارة الإسكان حزمة من التيسيرات والضوابط لقطع الأراضى السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة.

في هذا السياق أكد وزير الإسكان أن تلك التييسرات جاءت فى إطار حرص واهتمام الهيئة بالتيسير على المواطنين، وتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص، والإسراع بمعدلات تنمية المدن الجديدة.

أبرز التيسيرات التي وافقت عليها وزارة الإسكان:

منح مهلة 6 أشهر لجميع الأراضى السكنية الصغيرة وغير الملغى تخصيصها (فيلات – عمارات) بالمدن الجديدة، لإثبات الجدية

-تنفيذ دور أرضى (كحد ادنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وتنفيذ الأسوار المحيطة بالقطعة، وتشطيبها داخليا وخارجيا، إثباتاً للجدية بتلك القطعة وتنفيذاً للمبنى.

-لا يتم إدخال المرافق النهائية للدور الأرضى وجميع الأدوار إلا بعد إنهاء تشطيب الواجهات الخارجية والأفنية والأجزاء المشتركة بتلك الأدوار.

-العملاء الذين سبق لهم تخصيص قطعتى أرض أو أكثر بالأسعار المعمول بها للنشاط السكنى، وتم ضمها، وقاموا بإثبات الجدية على قطعة منها (كما جاء بالبند الأول)، وظلت باقى القطع حديقة، يُسمح لهم باستكمال أعمال البناء (نسبة بنائية – أدوار) طبقا للاشتراطات الأصلية، بشرط أن يكون المبنى النهائي مبنى واحدا، وعدم السماح بإجراء إعادة الفصل للقطع المضمونة.

-سداد جميع المستحقات المالية "ثمن الأرض – علاوات – مخالفات – وخلافه".

-لا تسرى على قطع الأراضى الفضاء أو التى تم استردادها من جهاز المد.

-التنازل عن جميع الدعاوى القضائية.