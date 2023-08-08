146 حالة تصالح علي مخالفات البناء بمدينة نويبع

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على عدد 10 قرارت لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة نويبع " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء مصطفى عابدين رئيس مدينة نويبع ،اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة نويبع 146 حالة تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.