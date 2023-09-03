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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائب سيد حنفي يثمن دور حكماء المسلمين والأزهر الشريف إقليميًا ودوليًا

النائب سيد حنفى طه
النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب

أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بالدور المهم الذى يقوم به مجلس حكماء المسلمين بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب رئيس المجلس وشيخ الأزهر الشريف إقليمياً ودولياً لنشر مفاهيم الدين الاسلامى الحنيف السمح ومواجهة الأفكار التكفيرية والمتطرفة ونشر مفاهيم التعايش السلمى والحوار بين الاديان.

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كما أشاد " حنفى " فى تصريحات له اليوم بمواصلة فرع مجلس حكماء المسلمين بإندونيسيا فعالياته لليوم الخامس في جزيرة لومبوك وذلك من خلال عَقدِ مجموعة من الندوات والمحاضرات والدروس الصباحية الهادفة لنشر وتعزيز قيم الإخاء والسلام والتعايش المشترك مثمناً الدكتور صلاح الشامي، عضو مركز إحياء التراث بالأزهر الشريف، فى محاضرته بمدرسة معلمات الثانوية الأهلية للبنات التابعة لجمعية نهضة الوطن الدينية الاسلامية أن التاريخ الإسلامي حافل بكثير من العالمات اللاتي برعنَ في عدد من العلوم وأن الاسلام كرم المرأة ودورها الرائد في سبيل نهضة الأمم والمجتمعات.
وأكد النائب سيد حنفى طه اهمية القضايا التى تناولها الدكتور صلاح الشامى أمام الطلاب والطالبات بمعهد دار القرآن والحديث مشيراً الى الاهمية الكبيرة لدور مجلس حكماء المسلمين والأزهر الشريف داخل مختلف دول العالم

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