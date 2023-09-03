الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مقرر لجنة الأحزاب: لا إقصاء لرأي طالما يتوافق مع الدستور والقانون

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

 ثمن النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب في الحوار الوطني جهود القائمين على الحوار من أعضاء مجلس الأمناء والأمانة الفنية وشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، للخروج بالحوار في شكله المميز.

وأكد الطماوي خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة الإدارية والمالية - دور لجنة الأحزاب على جدول أعمال لجنة الأحزاب السياسية على ضرورة الانفتاح على مختلف الاتجاهات في هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر التي يؤسس فيها للجمهورية الجديدة.

وشدد مقرر لجنة الأحزاب السياسية على أنه لا إقصاء لرأي أو طرح خلال الحوار طالما كان متوافقًا مع الدستور والقانون والمساحات المشتركة التي يمكن الانطلاق منها.

مواد متعلقة

النائبة دينا هلالي: جلسات الحوار الوطني تدفع بمسارات جديدة لصالح استراتيجية حقوق الإنسان

ريلمي تحتفل بمرور 5 سنوات من الابتكارات في صناعة الهواتف الذكية

مصر تواجه بوروندي في افتتاح بطولة أفريقيا لكرة الطائرة بالقاهرة “الليلة”

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية لتطوير وتأهيل مطار بغداد الدولي

الداخلية تضبط 299 قضية مُخدرات و76 قطعة سلاح

القومية لمياه الشرب تعلن عن تطوير مرافق قرية التوفيقية ضمن مبادرة حياة كريمة