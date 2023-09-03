انطلاق جلسات الأسبوع السادس من الحوار الوطني لمناقشة قانون الأحزاب السياسية

انطلقت منذ قليل جلسات الأسبوع السادس من جلسات الحوار الوطني العامة، حيث يناقش المحور السياسي، موضوعات قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة الإدارية والمالية - دور لجنة الأحزاب على جدول أعمال لجنة الأحزاب السياسية.

ومن المقرر أيضًا أن تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة موضوع دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

وكان إدارة الحوار الوطني أعلنت في وقت سابق عن التوصيات والمخرجات النهائية لجلسات الحوار والتي تم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي بدوره أمر بإحالتها للجهات المعنية بالدولة وتطبيق ما يمكن في إطار صلاحياته القانونية والدستورية.