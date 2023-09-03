الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انطلاق جلسات الأسبوع السادس من الحوار الوطني لمناقشة قانون الأحزاب السياسية

بوابة الوفد الإلكترونية

 انطلقت منذ قليل جلسات الأسبوع السادس من جلسات الحوار الوطني العامة، حيث يناقش المحور السياسي، موضوعات قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة الإدارية والمالية - دور لجنة الأحزاب على جدول أعمال لجنة الأحزاب السياسية.

ومن المقرر أيضًا أن تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة موضوع دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

وكان إدارة الحوار الوطني أعلنت في وقت سابق عن التوصيات والمخرجات النهائية لجلسات الحوار والتي تم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي بدوره أمر بإحالتها للجهات المعنية بالدولة وتطبيق ما يمكن في إطار صلاحياته القانونية والدستورية.

مواد متعلقة

القبض علي المتهمين بسرقة مخزن إطارات سيارات في شبرا الخيمة

جهاز العلمين الجديدة يطرح 14 محلًا تجاريًا وصيدلية للبيع

طرح 7 محال تجارية وصيدلية ووحدات للبيع بمدينة المنصورة الجديدة

الشرقية للدخان تزيد إنتاجها من السجائر بنسبة 40 %

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالفيوم

غالية بنعلي وهشام خرما في مهرجان القلعة