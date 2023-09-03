منطقة الشرقية للقوة البدنية تنظم بطولتها لرفعة البنش

نظمت منطقة الشرقية للقوة البدنية ومصارعة الذراعين، بطولة الشرقية لرفعة البنش، والتى اقيمت على ملعب مركز شباب مدينة ههيا بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للقوة.

جاء ذلك بحضور محمد حسن مدير منطقة الشرقية للقوة، والكابتن محمد إبراهيم الاخصائى الرياضى بمديرية الشباب والرياضة، ومديري ومدربي الأندية والهيئات المشاركة.

أقيمت فعاليات البطولة فى تمام الساعه التاسعة صباحا، بمشاركة ٢٦ هيئة رياضية وشبابية على مستوى المحافظة، بإجمالي ٢١١ لاعب للمرحلة السنية تحت ١٩ سنة وتحت ٢٣ سنة، والمؤهلة لبطولة الجمهورية لرفعة البنش والتى ستقام بالإسكندرية.

أشاد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، بالتنظيم الجيد للبطولة، وقدم التهنئة للاعبين الفائزين فى البطولة، ورئيس مجلس إدارة منطقة الشرقية للقوة البدنية على الجهد المبذول فى البطولة متمنيا دوام التوفيق فيما هو قادم.