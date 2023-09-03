يوفنتوس وإمبولي في صدام مشتعل بالدوري الإيطالي اليوم

يحضتن ملعب "كارلو كاستيلاني" مساء اليوم الأحد، صدام مشتعل بالكالتشيو الإيطالي، عندما يلتقي فريق يوفنتوس مع نظيره أمبولي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وإمبولي

من المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس ضد إمبولي فى تمام العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد إمبولي

وسيذاع لقاء يوفنتوس ضد إمبولي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، والتي تمتلك حقوق البث المباشر والحصري داخل الوطن العربي.

موقف يوفنتوس وإمبولي بالدوري الإيطالي

يدخل فريق يوفنتوس لقاء الليلة وهو فى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الإيطالي، برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد إمبولى فى المركز العشرين والأخير من ترتيب الدورى الإيطالي بدون أي رصيد من النقاط.

وشهدت قائمة يوفتنوس التي أعلنها أليجري لمواجهة مضيفه امبولي مساء اليوم الاحد بالجولة الثالثة للدوري الايطالي ، إستمرار غياب تشيزني و المنتظر عودته بعد هذا التوقف الدولي ، بينما تم استدعاء هويسين لمباراة الفريق الرديف .

وتعاقد يوفنتوس مع تيموثي ويا وأركاديوز ميليك مع بداية فترة الانتقالات، لكنه استغنى عن عدد من لاعبيه، بينهم ليوناردو بونوتشي، الذي انتقل إلى يونيون برلين.

يُذكر أن يوفنتوس قد تلقي حظر من المشاركة في البطولات التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) هذا الموسم، حيث استبعد الفريق من المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي بعدما انتهك قواعد اللعب المالي النظيف، رغم أنه احتل المركز السابع في الموسم الماضي.وفي الأساس أنهى يوفنتوس الموسم في المركز الرابع قبل أن يتم خصم 10 نقاط من رصيده لوجود مخالفات في حسابات النادي.