مصري ضمن 300 مشارك بالمنتدى العالمي للعلوم المفتوحة بالصين
يشارك الدكتور جمعة سند، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط، في المنتدى العالمي للعلوم المفتوحة وأهداف التنمية المستدامة، المنعقد في الأكاديمية الصينية للعلوم بالعاصمة بكين بدولة الصين.
يشارك في المنتدى كوكبة متميزة من علماء وصناع القرار في العالم، من أمريكا وبلجيكا وألمانيا والصين والهند وباكستان وفيتنام وماليزيا وأندونيسيا والمغرب ومصر.
جدير بالذكر أن الدكتور جمعة سند تم اختياره للمشاركة الكاملة ضمن 300 مرشح على مستوى العالم بصفته عضوًا في هيئة التواس العالمية وله العديد من المؤلفات البحثية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.
تدور في المنتدى العديد من النقاشات وصياغات القرارات التي تخدم العلوم المفتوحة وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى انعقاد مؤتمرين عالميين والعديد من ورش العمل التفاعلية في الفترة من 28 أغسطس الماضي حتى 9 سبتمبر الجاري.
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- مصري ضمن 300 يشارك بالمنتدى العالمي للعلوم المفتوحة وأهداف التنمية المستدامة بالصين