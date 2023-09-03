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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بولندا: وصول 31 ألف لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

اللاجئين الأوكرانيين
اللاجئين الأوكرانيين

 

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، أن 31 ألفا و200 لاجئ أوكراني، وصلوا إلى البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين لبولندا إلى 15.2 مليون شخص منذ فبراير 2022.

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بولندا تستقبل 32 ألفا و600 لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

وذكر (راديو بولندا) - في نشرته الإنجليزية، اليوم الأحد - أن قرابة 31 ألف أوكراني آخرين غادروا بولندا عائدين إلى بلادهم خلال ال(24) ساعة الماضية، موضحا أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم وصل إلى 13.5 مليون شخص، وأشار إلى أنه لا يزال يقيم في البلاد قرابة ثلاثة ملايين لاجئ أوكراني.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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