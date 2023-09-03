بولندا: وصول 31 ألف لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، أن 31 ألفا و200 لاجئ أوكراني، وصلوا إلى البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين لبولندا إلى 15.2 مليون شخص منذ فبراير 2022.

وذكر (راديو بولندا) - في نشرته الإنجليزية، اليوم الأحد - أن قرابة 31 ألف أوكراني آخرين غادروا بولندا عائدين إلى بلادهم خلال ال(24) ساعة الماضية، موضحا أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم وصل إلى 13.5 مليون شخص، وأشار إلى أنه لا يزال يقيم في البلاد قرابة ثلاثة ملايين لاجئ أوكراني.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.