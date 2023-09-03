أمن أسيوط يضبط هاربا من 110 سنوات سجن

تمكن ضباط الأمن العام في مديرية أمن أسيوط، من ضبط أحد الأشخاص المطلوبين للعدالة، حيث كان هاربًا من تنفيذ 945 حكمًا حبسًا جزئيًا، حيث بلغت مدة الحبس الإجمالية 110 سنوات، بالإضافة إلى كفالات مالية.

تمكنت السلطات الأمنية من القبض على المتهم واتخاذ جميع التدابير اللازمة وفقًا للقانون.

يعد ضبط الجاني وتسليمه للعدالة خطوة هامة نحو الحفاظ على أمان المواطنين ومنع انتشار ثقافة التهرب من العقاب. وتأتي هذه الجهود في إطار استمرار الأجهزة الأمنية في جهودها لمكافحة الجريمة وحماية المجتمع.

تستمر قوات الأمن في مديرية امن أسيوط في أداء واجباتها بكفاءة عالية وتفانٍ كامل للقضاء على الجريمة والحفاظ على استقرار الأمن العام. يجدر بنا أن نشكر هؤلاء الضباط ونقدر خدماتهم المثالية في سبيل تحقيق العدالة والأمن لجميع المواطنين في أسيوط.