كلاسيكو السعودية.. تشكيل الاتحاد والهلال المتوقع

يحل فريق الهلال ضيفا على استاد عبدالله الفيصل بجدة، لمواجهة الاتحاد في قمة من العيار الثقيل في الدوري السعودي للمحترفين.

ويتطلع الفريقات إلى تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على فرص المنافسة على اللقب في الموسم الحالي، حيث يتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة ويحتل الهلال المركز الثالث بفارق نقطتين.

وسجل الاتحاد أربعة انتصارات منذ انطلاق الموسم الحالي بينما سجل الهلال ثلاثة انتصارات وتعادل في لقاء.

وتقرر انطلاق صافرة احداث مباراة اتحاد جدة والهلال، فى تمام الساعة الثامنة مساء فى الجولة الخامسة من دوري السعودي.

واستقر الاتحاد والهلال على التشكيل المتوقع لبدء كلاسيكو السعودية المنتظر في ظل الصفقات المدوية التي أبرمها الفريقان في الميركاتو الصيفي.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الاتحاد

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كوليبالي، سعود عبدالحميد.

الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سالم الدوسري، مالكوم، ميشيل ديلجادو.

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الهلال

في حراسة المرمى: جروهي.

في الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي.

في الوسط : فابينيو، كانتي، كورونادو، رومارينهو.

في الهجوم : عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما.