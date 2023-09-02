دمج شركة إكسبريس ومصر للطيران للخطوط الجوية

فى إطار الخطة الطموحة لهيكلة الطيران المدنى

قرر الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، دمج شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية «إكسبريس»، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، فى شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بالقيمة الفعلية للشركة، على أن تحل شركة «الخطوط الجوية» محل الشركة الأولى فى جميع حقوقها، والتزاماتها، وتؤول إليها جميع أصول وممتلكات الشركة المندمجة.

يأتى ذلك وفقا لدراسات وإجراءات نفذتها الجهات التابعة لوزارة الطيران المدنى، والشركة القابضة لمصر للطيران، وعلى كتاب المستشار القانونى للوزير، وموافقته على الدمج.. ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر قرار وزير الطيران المدنى بشأن اندماج الشركتين.. وكانت الجمعية العمومية لشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية «إكسبريس»، والجمعية العمومية لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، قد وافقتا فى وقت سابق على قرار الدمج.. ويعمل الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، على تنفيذ خطة طموحة لتطوير وهيكلة قطاع الطيران المدنى.