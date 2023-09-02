أمراض القصبة الهوائية:

صحتك فى أمان

السبت 02/سبتمبر/2023 - 09:42 م 9/2/2023 9:42:42 PM

أكيد سيغضب الأطباءُ وخاصة أطباء الأنف والأذن والحنجرة عندما يظن الناسُ أنّ القصبة الهوائية هى الحنجرة وإن كانت الامتداد الطبيعى لها، ولكن قلّما تشابهت وقلّما اشتركت معها فى الأعراض والأمراض.

ولم يسأل أحدٌ نفسه كيف تعمل القصبة الهوائية وكيف «تتنفس» أو يسير فيها الهواء داخلاً وخارجاً منذ أول يوم لك فى الحياة، بل إنّ أول «نفس» أخذته وأول شهيق وزفير مر عبر هذا الأنبوب الغضروفى والذى لا يتعدى طوله 13 سم فى البالغين.

السؤال الثانى كيف تقف أيضاً القصبة الهوائية ثابتة فى الرقبة؟ والسؤال الثالث ما هو الإبداع فى كونها من غضاريف؟ والإجابة أنها تتمايل وتحافظ على نسيجها وبذلك تتجنب الكسر أو التحطيم فهى ليست غضروفا واحدا بل غضاريف «غير مكتملة» مثل الحلقات يتصل بعضها ببعض، ولذلك تعمل هذه الغضاريف فى تناغم.

السؤال الرابع فكيف يخرج الصوت؟ وهو سؤال صعب جداً تفسيره أو شرحه لأن القصبة الهوائية أيضاً تتدخل فى نبرة الصوت كما يتدخل الفم واللسان والشفاه والأسنان!

السؤال الخامس كيف تهيئ القصبة الهوائية الهواء لكى يخرج من الرئة؟ والإجابة أنها ممرات يسير فيها الهواء بسرعات محسوبة حتى يخرج الصوت معتدلاً ومألوفاً من صاحبه وإلا تغيّر الصوت فى كل مرة تتكلم فيها.

السؤال السادس ما هى أجزاء القصبة الهوائية؟ وأجزاء القصبة الهوائية: داخل الرقبة وداخل الصدر.

السؤال السابع ما الخلايا التى تبطن جدار القصبة الهوائية؟ والاجابة هى خمسة أنواع من الخلايا ولا حاجة لذكر أسمائها ولكن الوظيفة الأعلى لهذه الخلايا هى الحفاظ على دخول الهواء وخروجه.

وأهم ما يقال عن القصبة الهوائية هى عند تركيب الأنبوبة الحنجرية أو الشق الحنجرى الذى يأتى بعد استمرارية وجود الأنبوبة الحنجرية لفترة طويلة والشق الحنجرى يجوز فى الكبار والصغار وهو يحدث فى القصبة الهوائية أيضاً ولكن الاسم اشتهر بالشق الحنجرى، والشق الحنجرى يجوز فى البيت والإسعاف وبطبيعة الحال المستشفى وهو ينفع وحده أو بعد فترة من تركيب الأنبوبة الحنجرية.

القصبة الهوائية بعد كل هذه المشقة وبعد كل التدخلات وبعد الشق الحنجرى تعود إلى طبيعتها فهى عصية على كل ذلك وكم رأينا أناساً ظلوا فترات طويلة على جهاز التنفس الصناعى وأنواع كثيرة من الشق الحنجرى ثم يعودون إلى أعمالهم وكأنهم لم يحدث لهم شىء.

أمراض القصبة الهوائية:

العيوب الخلقية، الأمراض المكتسبة، الأورام.

وقد تُصاب ببعض الأمراض التى تحتاج لتدخل جراحى أو بالمنظار لكى يتم استئصال ندبة أو ورم صغير وإن كانت أمراض القصبة الهوائية تختلف عن أمراض الحنجرة أو أمراض الرئة.

ويقول العارفون عن القصبة الهوائية:

إنها لقوية نشأت من غضاريف وتظل كذلك إلى أن يموت الإنسان، وإنها لخاوية فهى كيان أجوف من الرئة إلى الحنجرة لا يقطعه شىء، وإنها لذكية تبطنها خلايا مخاطية ذكية لا تفرز كثيراً من المخاط بل إن المخاط فيها قليل جداً فلا يؤثر على الصوت ولا يتجمع أثناء النوم فيقتل الإنسان، وأنها لغير ذلك من الصفات.

أما العارفون بالطب والمشتغلون فى أمراضه فينظرون إلى أن السر فى وقوف القصبة الهوائية صامدة العمر كله يرجع إلى نوعية الخلايا التى تبطن جدارها وتمنع أى نوع من «التسريب» إلى جدارها فتظل هذه الغضاريف «بحالتها» لا يأتيها الضرر من داخل القصبة.

استشارى القلب - معهد القلب

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