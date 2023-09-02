السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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د. عبدالسند يمامة: ترشحي للرئاسة نابع من الغيرة والواقع يحتاج لتغيير رجال وسياسات

د. عبدالسند يمامة،
د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد

أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية نابع من الغيرة، مضيفًا أن مصر تعيش أزمة اقتصادية وهناك العديد من المحن التي يعاني منها الشعب.

ونوه بأن ترشحه لم يكن يناقض لائحة حزب الوفد وأن 53 من أصل 60 باللجنة العليا وافقوا على خوضه المنافسة، كاشفًا عن أنه تواصل مع الدكتور عمرو موسى ليطالبه بالترشح فرفض؛ لذا قرر نزول الانتخابات.

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تغيير رجال

وشدد على أن تمويل الحملة الانتخابية من الجهود الذاتية ولم يلجأ إلى ودائع حزب الوفد، مشيرًا إلى أن الأموال التي ستأتي من الوفديين سيمول بها الحملة والفائض سيدخل في أصول الحزب.

ولفت خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم السبت، إلى أن الواقع العالمي والإقليمي يحتاج إلى تغيير سياسات ورجال.

 

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