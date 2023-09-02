إنفانتينو: الدوري الأفريقي سيكون مؤثرًا للغاية وسندفع بالاستثمارات بالقارة السمراء

علق جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت عن أول إطلاق أول نسخة لبطولة الدوري الأفريقي مؤكدا أن هذه المسابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم.

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أكد جياني إنفانتينو في تصريحات صحفية خلال في الحفل خلال حفل قرعة الدوري الأفريقي: "منذ وقت طويل شاركت أفريقيا في كرة القدم من خلال اللاعبين والمشجعين فهم لهم دور قوي".

أشار جياني إنفانتينو إلى: "شاهدنا منتخب المغرب في كأس العالم 2022، وكان قوي للغاية الأمر لا يقتصر فقط على الرجال لكن كرة القدم للسيدات قوية للغاية".

أكمل في تصريحاته: " لدينا مهمة لتطوير اللعبة خلال الفترة الحالية، هذا الحدث ستكون مؤثرة للغاية وسندفع بالاستثمار في كرة القدم الأفريقية وسنوفر طرق المشاهدة الجيدة لتصبح الكرة الأفريقية لتصبح ند قوي للدوريات الأخرى".

أضاف:"هناك فريقين فقط من أفريقيا خاضوا نهائي كأس العالم للأندية مثل الأهلى والوداد المغربي لكن هذه البطولة سوف تساعد في زيادة الفرق في المستقبل القريب".

انهي إنفانتينو تصريحاته: "أعتقد أن هذه النسخة ستكون رائعة ونرغب لزيادة عدد الفرق في البطولة خلال الفترة القادمة لزيادة الحماس.. وهذه المسابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم"