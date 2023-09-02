بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي .. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي .. يلا شوت ، في مساء مليء بالإثارة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، شهدنا مواجهة نارية ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، حيث التقى نادي النصر ونادي الفتح في مباراة لاقت اهتمامًا كبيرًا بفضل مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. تألق رونالدو في هذه المباراة وقاد فريقه للفوز بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. سنستعرض في هذا التقرير أبرز لحظات المباراة وأهم تفاصيل الأداء لكلا الفريقين.

بداية المباراة شهدت تألق سريع لفريق النصر، حيث انتزع السيطرة على الكرة وسط إيقاع ملفت. وكان كريستيانو رونالدو هو اللاعب الذي أبرز نفسه بسرعته ومهارته في الهجمات السريعة. لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى افتتح النصر التسجيل بعد تسديدة رائعة من رونالدو استقرت في الشباك في الدقيقة 15.

لم يتوقف الأداء المذهل للنصر هنا، حيث استمر في السيطرة على المباراة وخلق فرصًا عديدة للتسجيل. وفي الدقيقة 30، قام رونالدو بتسجيل هدف ثانٍ بعد تمريرة رائعة من زميله في الفريق. وبعد ذلك، توالت الأهداف لفريق النصر، حيث سجل رونالدو هدفه الثالث في الدقيقة 50 بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.

بينما كان النصر يسيطر على المباراة، حاول الفتح الرد والتقليل من تأثير سجل النصر. وفي الدقيقة 60، نجح الفتح في تسجيل هدف شرفي. ولكن رونالدو لم يترك الأمور بهذا السهولة، حيث سجل هدفه الرابع في الدقيقة 75 بعد تسديدة قوية أسكنها الشباك.

قبل نهاية المباراة بقليل، سجل الفتح هدفًا آخر لينهي المباراة بنتيجة 5-2 لصالح النصر. كانت هذه المباراة هي فرصة لرونالدو للتألق وإثبات قدرته على التأثير على نتائج فريقه. سجل النجم البرتغالي ثلاثة أهداف وقدم أداءً رائعًا في المباراة.

بالإضافة إلى تألق رونالدو، يجب أن نشير إلى أداء النصر كفريق بأكمله. تمكنوا من تحقيق فوز كبير وتأكيد تطورهم في الدوري السعودي. يبدو أنهم يتحسنون تدريجيًا بعد بداية صعبة في الموسم.

بهذا الفوز، يرتفع رصيد النصر إلى 9 نقاط ويتقدمون في جدول ترتيب الدوري السعودي. ستكون هذه المباراة ذكرى للجماهير النصراوية وعشاق كريستيانو رونالدو، وستكون مناسبة للاحتفال بالأداء المميز للنصر وقائدهم البرتغالي.

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تشكيل النصر المتوقع ضد الحزم

ومن المتوقع أن يخوض نادي النصر مباراة قوية أمام الحزم يوم السبت بتشكيلة تضم العناصر التالية:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد آل فتييل، إيميرك لابورت، غيسلان كونان.

في خط الوسط الدفاعي: عبد الله الخبيري، مارسيلو بروزوفيتش.

في خط الوسط الهجومي: ساديو ماني، أوتافيو، عبد الرحمن غريب.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة النصر والحزم في دوري روشن

وتقام مباراة النصر والحزم في الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي، مساء السبت الموافق 2 سبتمبر 2023.

ويضرب نادي النصر موعدا قويا مع الحزم في الدوري السعودي، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت كل من القاهرة ومكة المكرمة، الساعة 10:00 مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في الدوري السعودي

وتشاهدون مباراة النصر والحزم مساء يوم السبت على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، عبر قناة SSC5 HD بتعليق عبد الله الغامدي على القناة الصوتية الأولى، وخالد المديفر على القناة الصوتية الثانية.