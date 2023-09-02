قوات الدعم السريع تستعين بمقاتلي فاجنر الروسية.. فيديو

أكد الدكتور رمضان قرني، المتخصص في الشأن الأفريقي، أن قوات الدعم السريع تستعين بمقاتلي فاجنر الروسية، متابعا أن هناك بيانات وأحاديث عن نية الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة لزيارة جنوب السودان والسعودية وقطر.

قوات الدعم السريع



وتابع الدكتور رمضان قرني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن رؤية مجلس السيادة السوداني هي حكومة منتخبة وإعادة إعمار السودان بعد وقف العمليات العسكرية وإيصال المساعدات الإنسانية.



وأكد الدكتور رمضان قرني، المتخصص في الشأن الأفريقي، أن رؤية القاهرة تحدثت عن أهمية مشاركة المجتمع الدولي في عملية إعادة الإعمار.



وأوضح أن هناك اعتماد من قوات الدعم السريع على بعض عناصر الدعم الخارجي مثل فاجنر، موضحا أن الإنجاز الذي أحرزه الجيش السوداني خلق حالة من الوعي بين المواطنين السودانيين.



وأشار إلى أن فكرة الوصول لحرب أهلية في السودان باتت مستبعدة، لافتا إلى أن هناك أرقام مفزعة في السودان منها وجود نحو 5 ملايين نازح.

واختتم الدكتور رمضان قرني، المتخصص في الشأن الأفريقي، أن طرفي الأزمة في السودان يتمسكان بالمعادلة الصفرية وهو رغبة كل منهما بالحصول على كل المكاسب وهو ما يعرقل أي خطوة للأمام.

