ورش مسرح ومحاضرات توعية بثقافة المنيا

شهد قصر ثقافة المنيا ، برئاسة الدكتورة رانيا عليوة ، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة المقدمة لرواد مواقعه، إستمرارا للبرامج الصيفية بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تضمنت الفعاليات إستمرار الورش الفنية ومنها ورشة الخط العربي تدريب رحاب سيد، رفيف إبراهيم، كما واصلت الفنانة يسرا رفعت أعمال الرسم بالمرسم الاستنساخ مع الرواد، وواصل قسم المسرح، تقديم فعاليات ورشة إعداد ممثل، التي يقدمها المخرج المسرحي مجدي أبو زيد ، بجانب ورشة تفصيل قدمت فيها حنان محمد عبد التواب التعليم على الباترون ، وطريقة أخذ المقاسات، بالإضافة ، إلى عرض فني فرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة المنيا ، تضمن تبلوهات غنائية راقصة منها التحطيب، والتنورة، والسحجة، والفرقة من تدريب الفنان سيد توني.

وشهدت مواقع فرع ثقافة المنيا ، عددا من الأنشطة والفعاليات ، المقدمة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل ، فنفذ بيت ثقافة جاهين ورشة فنية عمل ماسكات للأطفال بشكل ميكي وبطوط ، إلى جانب إقامة يوم ترفيهي، بروضة الأطفال بحي جاهين، باستخدام الورق والفوم والقص واللصق، تنفيذ الفنانة هبة مصطفى عزت، والفنانة ندى عبد المنعم.

وأقام بيت ثقافة أبو جرج ، محاضرة بعنوان "خطورة الإرهاب والتطرف" للشيخ محمود مصلوح، وأوضح خلالها أهمية نشر التوعية ضد التطرف والإرهاب للشباب في المجتمع ، والحث على الوسطية والاعتدال في الدين، وأعد قصر ثقافة أبو قرقاص ورشة مسرح مع المخرج أسامة طه ، بجانب فقرة اكتشاف مواهب في الغناء والتمثيل والشعر مع أسامة طه، وذلك في مدرسة قرية أبيوها ، بحضور علي عبد الحكيم رئيس الوحدة المحليّة لقرية أبيوها ، ألفت فتحى رئيس وحده تكافؤ الفرص بإدارة ابو قرقاص التعليمية ، ونظم بيت ثقافة سمالوط يوما ترفيهيا، تضمن ورش فنية ورسم على الوجوه ، من تدريب ماهيتاب نبيل واكتشاف مواهب فى الشعر والرسم، وعروض سينما ، وذلك بالتعاون مع جمعية المرأة والمجتمع للتنمية بقرية الطيبة.