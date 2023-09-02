رئيس مدينة صدفا يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
قام خالد إبراهيم عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، بزيارة تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها في قرية البربا، في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة.
وتضمنت الجولة تفقد عدة مشروعات هامة، من بينها مشروع إنشاء مجمع خدمات البربا، ومشروع إنشاء الوحدة الصحية بالبربا، ومشروع إنشاء وحدة الإسعاف بالبربا، والوحدة المحلية بالدوير، ومشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالدوير، ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بالدوير. كما تمت زيارة موقع أعمال التشجير التي تجرى تنفيذها في إطار مبادرة زراعية 100 مليون شجرة.
وأكد خالد إبراهيم عويس، على أهمية استكمال المشروعات بأسرع وقت ممكن، تمهيداً للقيام بعملية الاستلام الابتدائي لهذه المشروعات. هذه الجهود تأتي في إطار المشروع القومي الهام الذي يهدف إلى تحسين الحياة في الريف المصري وتوفير الخدمات المهمة للمواطنين في المناطق الريفية.
يُذكر أن مشروعات تطوير الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة تشمل العديد من المشروعات الاجتماعية والبنية التحتية في القرى والمدن الريفية، بهدف تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية للسكان وتعزيز فرص العمل والتنمية الاقتصادية في تلك المناطق.
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- رئيس محلية صدفا يتفقد عدة مشروعات هامة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة