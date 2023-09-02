بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والفتح في الدوري السعودي.. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والفتح في الدوري السعودي.. يلا شوت، يحل فريق الأهلى السعودى، ضيفا ثقيلا على منافسه الفتح، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات النسخة الحالية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

من جهته، يحتل فريق الفتح المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، ويسعى لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة للارتقاء في ترتيب الدوري.

حافظ الأهلي على سجله الخالي من الهزائم في الدوري السعودي للمحترفين حيث استمر في سلسلة انتصاراته بفوزه على الطائي بنتيجة 2-0 في الجولة الرابعة من المسابقة للموسم الحالي 2023-2024. هذا الانتصار جعل الأهلي يحقق انتصارات في أول 4 مباريات من الموسم لأول مرة في تاريخه في الدوري السعودي.

سجل النجم الجزائري رياض محرز هدف الأهلي الأول في شباك الطائي في الدقيقة 39 من زمن المباراة، بتسديدة سكنت يسار حارس الطائي. وهذا هو الهدف الثاني لمحرز في الدوري السعودي بعد هدفه الأول في شباك الخليج.

لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والفتح بث مباشر .. اضغط هنا ,, لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والفتح بث مباشر .. اضغط هنا ,,

وفى الشوط الثاني، أضاف لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي، ثانى أهداف الفريق الراقي، من تسديدة قوية، سكنت على يمين الحارس، فى الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والفتح في الدوري السعودي.. يلا شوت

يايسله يحدد موقف فيجا من تشكيل الأهلي ضد الفتح

يلتقي الأهلي مع نظيره الفتح، اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية فأن المدرب يايسله سيحدد خلال الاجتماع الفني، الذي سيعقده قبل المباراة بساعات، موقف فيجا من التواجد في التشكيل الأساسي للفريق.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن يايسله قد اعتمد على فيجا أساسياً خلال مناورة التدريب الرئيس، أمس الأول، ما يرفع من أسهمه في دخول تشكيل الفريق.

ما هو موعد مباراة الأهلي والفتح اليوم في الدوري السعودي 2023/2024؟

وعن موعد مباراة الأهلي والفتح اليوم في الدوري السعودي 2023/2024، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي ضيفًا ثقيلًا على ملعب ستاد الأمير عبد لله بن جلوي بمدينة الأحساء لمواجهة الفتح اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة 5 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/2024 الراهن.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الفتح ضد الأهلي السعودي اليوم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، الرياض، الدوحة، المنامة، صنعاء، عمان، الكويت، بيروت، بغداد، دمشق، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت طرابلس والخرطوم، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، الرباط.