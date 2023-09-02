مدمن ينهي حياة والده بطريقة بشعة والسبب صادم

تباشر نيابة وسط القاهرة الكلية، التحقيق مع المتهم بإنهاء حياة والده بطريقة بشعة بسبب خلافات حول إعطائه الأموال بسبب تعاطيه المواد المخدرة في منطقة قصر النيل.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الشاب ذهب يوم الواقعة إلى والده بمنطقة الجزيرة في الزمالك، وطلب مبلغا ماليا من والده، لكنه رفض وحاول التعدي عليه بالضرب وطرده من المنزل، لكن الأمر زاد من حدته وانعكس الأمر حيث بادل الشاب والده بالضرب وتعدى عليه بسلاح أبيض من المطبخ ووجه له طعنات متفرقة بالجسم.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة ضحية القتل على يد ابنه أن الجثة لرجل مسن في العقد السادس من العمر مصاب بطعنات نافذة في الجسم في البطن والصدر نتج عنها نزيف دموي غزير، أسفر عن الوفاة.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن الأب مقيم في المنطقة منذ زواجه ولم يشعر أي أحد بأي مشاجرات تحدث في البيت سوى يوم الواقعة عندما تردد لسمعهم بعض الضوضاء من سكن الضحية نتج عن خروج المتهم وبيده سلاح ملطخ بالدماء ويفيد قتله والده موضحين أنهم علموا عقب ذلك أنه مدمن للمواد المخدرة منذ فترة، وكان يحاول طلب أموال من والده فرفض فتعدى عليه بالسلاح وتوفى.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة قصر النيل تلقى ، رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، بلاغاً بمقتل رجل مسن داخل شقته بدائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثمان القتيل، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين فحصها بمعرفة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن نجله وراء قتله بعد مشاجرة بينهما ليلة الحادث، قام على أثرها الشاب بالتخلص منه؛ لرفضه إعطاءه أموالا لشراء المواد المخدرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وأداة الجريمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.