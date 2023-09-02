ضبط مدير شركة نصب على المواطنين في 9 ملايين جنيه

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة محلة دمنة محافظة الدقهلية، من ضبط مدير بشركة لتجارة الأدوية، بعد قيامة بمعاونة والده في الاستيلاء على 9 ملايين جنيه من 11 شخصا بدعوى تشغيلهم في تجارة الأدوية، نظير ارباح شهرية وتعثرهم في سداد الأرباح الشهرية.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز ضرطة محلة دمنة بحضور 11 شخص وسيدة لتحرير بلاغ ضد صاحب ورشة ملابس وصاحب محل بقالة بالتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل تشغيلها في تجارة الأدوية وتحقيق ارباح مالية شهرية.

واتهم محرري البلاغ كلًا من :" حمدان .ا.م.ا"، 61 موظف بشركة ادوية ونجله "ع"،27 عامًا مدير بشركة للتجارة العامة و توزيع الادوية، ويقيمان قرية منية محلة دمنة دائرة المركز بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على 9ملايين جنية، مقابل تشغيلها في تجارة الادوية نظير أرباح شهرية ٢.٥% منذ حوالى ستة أشهر إلى عام والتزامهما بوعدهما لهم بضعة أشهر وعقب ذلك تعثرا في اعطائهم الأرباح.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة محلة دمنة بقيادة الرائد عمار الجداوي، رئيس المباحث، من ضبط المتهم الثاني ، وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة، وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي امرت بسرعة ضبط واحضار المتهم الأول.