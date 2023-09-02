مصر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في الثروة المحجرية

خبراء صناعة الرخام والجرانيت:

كشف رامز جورج رئيس قطاع التصدير والمبيعات بمجموعة مودرن ماربل للرخام والجرانيت أن مصر تحتل المرتبه الثالثه عالميا فى إنتاج المواد المحجريه، ويتم إستخراج مواد محجره مثل الجرانيت من نحو 7 آلاف سنه .

كما كشف عن إستضافة القاهره يوم 24 اكتوبر القادم لأكبر تجمع لصناع الرخام والجرانيت حيث يلتقون بمؤتمر تنظمه نوفوتيم المملوكه لمجموعة " بروتيكشن جروب " ويشارك فيه عدد كبير من المستثمريين المصريين والأجانب .

يتناول المؤتمر واقع ومستقبل صناعة الرخام والجرانيت، وتقديم حلول مبتكرة للنهوض بالصناعه ، وادخال مزيد من القيمه المضافه عليها .

وأضاف رامز جورج أن قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت سجلت نحو 230 مليون دولار وهو رقم غير جيد فى ظل الإمكانيات الضخمه التى تتمتع بها مصر فى هذه الصناعه الكبيره والتى تضم أكثر من 70 شركه تمتلك طاقات هائله للإنتاج والتصدير مع الإشاره إلى أن الصادرات المصريه من 12 عاما كانت تسجل نحو 3 مليارات دولار .

وأضاف رئيس قطاع التصدير بمجموعة مودرن ماربل الصناعة إكتسبت شهرة عالمية واسعة بفضل مجموعة من الصناعيين أصحاب العقول المصرية المبدعة التى استطاعت أن تصل بهذه الصناعة إلى أن تتبؤ مكانة عالمية كبيرة فى الأسواق الأوروبية والآسيوية حيث نصدر فى مجموعة مودرن ماربل إلى نحو 64 دوله فى شتى أنحاء العالم بعد أن قمنا بإفتتاح مصنع جديد باسم مودرن ستون لإنتاج الجرانيت وينتج أكثر من 2000 متر مربع يوميا لتصل الطاقه الانتاجيه الاجماليه إلى أكثر من 10 آلاف متر مربع يوميا بعد أن أصبحنا نمتلك 3 مصانع فى إنتاج الرخام والجرانيت .

وأشار رامز جورج إلى أن صناعة الرخام والجرانيت يعمل بها نحو 1500 مصنع وورشة على أقل تقدير ويتمركزون بمنطقة شق الثعبان التى تعد من أشهر المناطق الصناعية ليس فى مصر وحدها ولكن بالدول الصناعية الكبرى المعنية بهذا القطاع الصناعى الهام.

طرحت على رامز جورج سؤالا، هل المناطق الصناعية المشابهة لمنطقة شق الثعبان بالدول المنتجه للرخام والجرانيت فى اوروبا وآسيا غير منظمة مثل شق الثعبان ؟فأجاب، بالتأكيد لا، فمناطق إنتاج الرخام والجرانيت فى تركيا على سبيل المثال ، لا وجه للمقارنة بينها وبين منطقة شعبان الثعبان فى مصر، فيكفى أن أقول لك أن المناطق الجبلية والمحاجر فى تركيا يوجد بها مرافق وصرف صحى، وتستطيع أن تصل إلى أعلى نقطة فيها بالسيارة، وتستطيع أن تقطع مسافة 500 و600 كيلو للوصول إلى هذه المحاجر والجبال فى غضون 5 ساعات لأن الطرق هناك ممهدة بشكل فائق وكل هذه العوامل وغيرها ساعدت تركيا على أن تصبح من أهم الدول المنتجه للرخام والجرانيت وفى فترة وجيزة قادمة ستصبح رقم واحد على مستوى العالم فى الانتاج والتصدير.

وعن مستقبل صناعة الرخام والجرانيت يؤكد رامز جورج أن الصناعة المصرية يعمل بها عقول مصرية مبهرة فى حاجه فقط إلى بيئة مناسبة للعمل والانتاج، وتمتلك الصناعة كافة المقومات التى تجعلها قادرة على المنافسة، ويستطيع الصناع بالمزيد من الانتاج، والاستعانة بخطوط الإنتاج ذات التكنولوجيا العالية والمتطورة من مضاعفة أرقام التصدير خاصة وأن من بين الأهداف التى وضعتها القيادة السياسية هى مضاعفة أرقام التصدير فى مختلف القطاعات الصناعية فى مصر مع الاشارة إلى أن مناخ الإستثمار فى الوقت الراهن يعد محفزا ومشجعا على ضخ إستثمارات جديدة وهو ما نسعى إلى تحقيقه خلال الفترة القادمة فى مودرن ماربل