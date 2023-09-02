أزهر سوهاج يناقش استعدادات العام الدراسي والقبول بمرحلتي رياض الأطفال والإبتدائية

ناقش فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم السبت، الموافق 2 من شهر سبتمبر الجاري، مع مديري الإدارات التعليمية بنطاق المنطقة في لقاء موسع آخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023/2024م، وذلك بحضور الدكتور أحمد مكي، مدير عام العلوم العربية والدينية، كما حضر اللقاءَ مديرو إدارات التعليم الابتدائي ورياض الأطفال والتنسيق والإدارة الهندسية والمعلومات والمشتريات والمخازن والشؤون الإدارية.

وتناول الإجتماع آخر المستجدات والتعليمات المتعلقة بالقبول بمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية من خلال متابعة تقديمات مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية وأعداد المتقدمين بالمعاهد، والعمل على ترتيب الأوضاع واستيعاب الكثافة بالمعاهد ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة من قطاع المعاهد في هذا الشأن.

وشدَد رئيس المنطقة على المتابعة المستمرة من قِبل مديري الإدارات للمعاهد من خلال المرور وتكليف السادة الموجهين بالمتابعة الدقيقة والمستمرة وإعداد تقارير مجمعة عن جاهزية المعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا ضرورة التعاون مع إداراتي المشتريات والمخازن والشؤون الإدارية بالمنطقة للتنسيق وتنظيم استلام الكتب الدراسية في موعدها المحدد.

وأشار الدكتور أحمد حمادي، إلى أنه تم الانتهاء من تسليم حركة الندب لسد العجز في المعلمين في مختلف التخصصات إلى الإدارات، منبهًا على ضرورة سرعة الانتهاء منها واستلام تقارير من جميع المعاهد بذلك، وتجديد الإحصاءات الخاصة بالمعلمين والإداريين والخدمات المعاونة من أرض الواقع وتسليمها إلى إدارة التنسيق للتعاون مع إدارتي الجودة ورياض الأطفال، بما يضمن انتظام واستقرار العملية التعليمية بالمعاهد من أول يوم دراسي، كما رد فضيلته على استفسارات الحضور حول العقبات التي تواجههم وكيفية التعامل معه وتذليلها.