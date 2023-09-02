خبيرة اقتصادية تكشف حوافز الدولة لجذب شركات الاستثمار الأجنبية

قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن الاستثمارات الأجنبية أصبحت في العديد من القطاعات بدايةً من قطاع التكنولوجيا، ثم السيارات والأجهزة المنزلية وإنتاج الطاقة.

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البنية التحتية

وأضافت "رمسيس"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز": "بتوفير البنية التحتية، وهي مجال رائع للاستثمار، لأن الموانئ والطرق تسهل طرق التبادل التجاري، وتشجع الصادرات عن طريق الإعفاءات الضريبية، وعن طريق التسهيلات التي منحتها الدولة للعديد من الصادرات التكنولوجية".

زيادة الصادرات

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن "الهدف هو زيادة الصادرات ووصولها إلى معدلات تناسبها الدولة، وتحدث الرئيس السيسي عن استهداف أرقام عالية من الصادرات، وكل هذا يخدم مصلحة الوطن ويحقق التوازن في العديد من البنود".