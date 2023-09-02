أحمد التهامي: الكوميديا من أصعب الأعمال ودوري في "الليلة الكبيرة" مختلف

حرص الفنان أحمد التهامي، على كشف تفاصيل دوره في مسلسل «الليلة الكبيرة».

وأكد أحمد التهامي أن مسلسل «الليلة الكبيرة» يجمع كوكبة كبيرة من نجوم الكوميديا، مما سيعطي طابعا كوميديا رائعا للمسلسل.

وأشاد الفنان أحمد التهامي بالعمل مع المخرج أسامة المدني، خاصة أنه العمل الثاني بعد «بيت الشدة» لهما سويا، قائلًأ: كوميديا مسلسل «الليلة الكبيرة» بعيدة عن كوميديا الإفيهات.

وتابع: اتخضيت من شكل الدور اللي رسمه المخرج، لكن مع الوقت خططنا لكل دا ونفذناه بطريقة مميزة ومختلفة، وشغلنا في المسلسل هو عمل جماعي وليس فردي.

العمل الكوميدي من أصعب الأعمال

واختتم أحمد التهامي أن العمل الكوميدي من أصعب الأعمال؛ لأنها ميزان مختلف يحتاج جهد للوصول إلى الجمهور بسرعة.

يشار إلي أن مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلى ومها احمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن وإخراج وسام المدني ومخرج منفذ عبدالرحمن شرف.

وكان شارك الفنان أحمد التهامي جمهوره منشوراً عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وكشف خلاله عن سوء تفاهم حدث بعد إعلانه في وقت سابق عن سرقة فكرة فيلم "تاج" الذي يقوم ببطولته النجم تامر حسني.



ونشر تهامي بوست قائلاً : "توضيح هام :أحب أوضح سوء التفاهم اللي حصل بخصوص البوست بتاعي اللي كتبته بخصوص فيلم (تاج) اللي أتفهم غلط لإن أي حاجة كتبتها علي صفحتي لازم برده أوضح وأرد على صفحتي، أنا لم أقصد أن أوجه أي إساءه أو هجوم علي النجم تامر حسني أو على أسرة فيلم تاج ولا للشركة المنتجه بالدليل أنا قولت تامر أخويا وحبيبي ولكن كل ما بدر مني إني قولت إن فكرتي ممكن تكون تداوله في الوسط الفني دون معرفة اأي طرف إنها تخصني وإن تامر وصناع الفيلم لم يكن لديهم علم بأي حاجة عن فكرتي".

واستكمل قائلاً "وهذا ما أوضحه أمام الجميع أنا كنت عاوز أقول إن كان ليا السبق في تقديم نفس فكرة التوأم الخارق لشركات إنتاج أخرى ولم تنفذ ..ولكن تامر مبدع و شاطر وممكن تتشابه الأفكار ولكن التناول والطرح مختلف وأنا من محبين تامر جدا على المستوى الشخصي والفني والإنساني لإنه ناجح و إنسان محترم".

وانهى البوست قائلاً "شكرا للشركة المنتجة وبالأخص الأستاذ أحمد بدوي على أهتمامه وتواصله معايا وأنا أوضحتله كلامي وهو أكد لي إن مافيش وجه شبه بين قصتي (خلف×خلاف) وقصة فيلم (تاج) لا في التناول ولا الطرح وإن فيلم تاج مختلف تماما حتى في الشكل الدرامي للتوأم الخارق ..وكل التوفيق لأسرة فيلم تاج وأنا لا أملك غير كل حب وأخوة وأحترام لأسرة فيلم تاج كاملا ..



مع خالص أعتذاري عن سوء الفهم للفنان تامر حسني و جمهوره".



يذكر أن احمد تهامي يشارك بمسلسل "سوق الكانتو" والذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة ومن المقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل.