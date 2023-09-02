تاريخ نشأة التقويم القبطي في مصر.. يبدأ 11 سبتمبر

أيام قليلة ويبدأ العام القبطي الجديد، وهو الذي يتوافق في الحادي عشر من سبتمبر من كل عام، ويبدأ بشهر "توت"، ويعد اليوم من بين الأعياد التي تحتفل بها الكنيسة المصرية، ويطلق عليه عيد "النيروز"، عيد الشهداء لتخليد ذكرى الذين سقطوا في عهد الإمبراطور الروماني دقلديانوس.

أصل التقويم القبطي

ويرجع أصل التقويم القبطي إلى عام 1235 قبل الميلاد، عندما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرا، وكان كل شهر يحتوي على 30 يومًا، يُضاف إليهم 5 أيام، تُعرف باسم الشهر الصغير أو أيام النسي.

التقويم الشمسي

ولكن في عام 238، أصبح يُضاف للسنة 6 أيام بدلًا من 5، لتكون السنة 365 يومًا مثلها في ذلك مثل السنة في التقويم الشمسى، وذلك بأمر من بطليموس الثالث.

شهور السنة القبطية

وتسمى شهور السنة القبطية أو التي تُعرف أحيانا باسم السنة المصرية أو الفرعونية هي "توت، بابة، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرى".

موسم الفيضان

وقد ارتبط تقويم السنة القبطية بالفيضان وبظهور نجم الشعرى اليمانية كمعيار لقياس الوقت، وكان يُعتمد على هذا التقويم في كل ما يختص بالزراعة والحصاد، وقسموا السنة إلى 3 فصول، هي فصل الفيضان وفصل الإنبات ويشهد موسم الزرع وفصل الحرارة وهو موسم الحصاد.

ولا يزال اعتماد الفلاحين على هذا التقويم قائمًا حتى وقتنا هذا ويستعينون به، وذلك باعتباره الأكثر دقة حتى الآن من حيث ظروف المناخ والزراعة خلال العام، ويُشار إلى أن التقويم المصري من أوائل التقاويم التي عرفتها البشرية.