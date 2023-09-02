السبت 02 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تاريخ نشأة التقويم القبطي في مصر.. يبدأ 11 سبتمبر

التقويم القبطي
التقويم القبطي

أيام قليلة ويبدأ العام القبطي الجديد، وهو الذي يتوافق في الحادي عشر من سبتمبر من كل عام، ويبدأ بشهر "توت"، ويعد اليوم من بين الأعياد التي تحتفل بها الكنيسة المصرية، ويطلق عليه عيد "النيروز"، عيد الشهداء لتخليد ذكرى الذين سقطوا في عهد الإمبراطور الروماني دقلديانوس.

txt

مسرى.. آخر الشهور القبطية والأمثلة المرتبطة به

txt

أبرز المعلومات عن شهر مسرى

أصل التقويم القبطي 

ويرجع أصل التقويم القبطي إلى عام 1235 قبل الميلاد، عندما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرا، وكان كل شهر يحتوي على 30 يومًا، يُضاف إليهم 5 أيام، تُعرف باسم الشهر الصغير أو أيام النسي.

التقويم الشمسي 

ولكن في عام 238، أصبح يُضاف للسنة 6 أيام بدلًا من 5، لتكون السنة 365 يومًا مثلها في ذلك مثل السنة في التقويم الشمسى، وذلك بأمر من بطليموس الثالث.

شهور السنة القبطية 

وتسمى  شهور السنة القبطية أو التي تُعرف أحيانا باسم السنة المصرية أو الفرعونية هي "توت، بابة، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرى".

موسم الفيضان 

وقد ارتبط تقويم السنة القبطية بالفيضان وبظهور نجم الشعرى اليمانية كمعيار لقياس الوقت، وكان يُعتمد على هذا التقويم في كل ما يختص بالزراعة والحصاد، وقسموا السنة إلى 3 فصول، هي فصل الفيضان وفصل الإنبات ويشهد موسم الزرع وفصل الحرارة وهو موسم الحصاد.

ولا يزال اعتماد الفلاحين على هذا التقويم قائمًا حتى وقتنا هذا ويستعينون به، وذلك باعتباره الأكثر دقة حتى الآن من حيث ظروف المناخ والزراعة خلال العام، ويُشار إلى أن التقويم المصري من أوائل التقاويم التي عرفتها البشرية.

مواد متعلقة

إطلاق مشروع "التقويم من أجل التعلم" بداية العام الدراسي الجديد

مسرى.. آخر الشهور القبطية والأمثلة المرتبطة به

أبرز المعلومات عن شهر مسرى

القصة الكاملة لنشأة التقويم الهجري

مجلس الوزراء السعودى يوافق على التقويم الدراسي للعام الجديد

"بشنس يكنس الأرض كنس".. قصة شهر الحصاد فى التقويم القبطي