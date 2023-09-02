الفراخ الحمراء 102 جنيه.. أسعار الدواجن والطيور اليوم السبت بالمنيا

تشهد مزارع وأسواق ومحلات بيع الدواجن والطيور والفراخ البيضاء والبلدي ، اليوم السبت 2 سبتمبر 2023 ، إستقرارًا ملحوظًا في عمليات البيع والشراء، وسجل سعر الفراخ الحمراء 102 جنيهًا لتصل للمستهلك بسعر 108 جنيهًا للكيلو.

وتعد الطيور والدواجن والفراخ البيضاء وجبة شبه رئيسية ، تأتي بعد اللحوم من حيث الأفضلية لشعب المنيا ، وسجل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة 56 جنيهًا للكيلو؛ لتصل إلى المستهلك بسعر 62 جنيهًا للكيلو، وتر اوح سعر أمهات الدواجن بــ 62 جنيهًا للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 68 جنيهًا ، وبلغ سعر الدواجن الساسو بين 93 لــ 95 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة بلغ 112 جنيهًا لتصل للمستهلك بسعر 117 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو البانيه، اليوم السبت ، من 140 لـ160 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الأوراك ما بين 65 و70 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الكبد والقوانص ما بين 65 و70 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الأجنحة ما بين 45 و60 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 50 إلى 56 جنيهًا، وجاء سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر البط المسكوفي 100 جنيه للكيلو.

وجاء سعر البيض الأبيض بـ108.75 جنيهً للكرتونة، وتراوح سعر البيض الأحمر 110.75 جنيه للكرتونة الواحدة، وسجل سعر البيض البلدي 120.75 جنيه للكرتونة، جديرا بالذكر، أن أسواق والفراخ البيضاء والدواجن البلدي والطيور، تخضع لحملات تموينية وتفيشية على مدار اليوم، من مديرية تموين المنيا، وبالتعاون مع الطب البيطري والصحة، للتأكد من وجود شهادة صحية، وصلاحية الفراخ للاستهلاك الآدمي.