يوسف شعبان ينضم لمعسكر بيراميدز في تركيا

التحق المدافع الشاب بفريق ٢٠٠٣ يوسف شعبان إلي معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في مدينة بوردور التركية استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد، وهو المعسكر الذي يستمر حتى الخميس المقبل.

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ويكمل يوسف شعبان قائمة بيراميدز في معسكر تركيا ودعم خط الدفاع، خاصة في ظل مغادرة ثنائي خط الدفاع محمود مرعي وعلي جبر خلال ساعات للانضمام لصفوف المنتخب الوطني الأول في معسكر سبتمبر.

يذكر أن بيراميدز يخوض ثالث مبارياته الودية أمام فريق ألتينوردو إف كيه التركي في الخامسة من مساء اليوم على ملعب ماكو ستاديوم في مدينة بوردور التركية في إطار معسكر الإعداد.