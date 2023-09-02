جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تقام اليوم 5 مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، فسنكون على موعدمع مباراة الاتفاق وضمك، بجانب الفتح والاهلى ، والتعاون والوحدة، والشباب والخليج، و الحزم والنصر فترصد بوابة الوفد جدول مباريات مسابقة روشن اليوم السبت والقنوات الناقلة.

مباريات الدوري السعودي اليوم

يلتقي فريق الاتفاق مع نظيره ضمك في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC NEWS).

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الفتح، في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 1).

ويواجه فريق التعاون نظيره الوحدة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 2).

كما يصطدم فريق الشباب مع نظيره الخليج صاحب في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1).

ويلعب فريق الحزم أمام النصر في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 5).