السبت 02 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الدوري السعودي
الدوري السعودي

تقام اليوم 5 مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، فسنكون على موعدمع مباراة الاتفاق وضمك، بجانب الفتح والاهلى ، والتعاون والوحدة، والشباب والخليج، و الحزم والنصر فترصد بوابة الوفد جدول مباريات مسابقة روشن اليوم السبت والقنوات الناقلة.

مباريات الدوري السعودي اليوم

يلتقي فريق الاتفاق مع نظيره ضمك في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC NEWS).

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الفتح، في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 1).

ويواجه فريق التعاون نظيره الوحدة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 2).

كما يصطدم فريق الشباب مع نظيره الخليج صاحب في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1).

ويلعب فريق الحزم أمام النصر  في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 5).

 