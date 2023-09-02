مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفدالإكترونية جدول مواعيدمباريات اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة، فيشهد عدة لقاءات بمختلف الدوريات حول العالم، بالدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والسعودي.

جدول مواعيدمباريات اليوم والقنوات الناقلة

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

شيفيلد يونايتد ضد إيفرتون الثانية والنصف بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium

بيرنلي ضد توتنهام الخامسة بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports HD 3 Premium

تشيلسي ضد نوتنغهام فورست الخامسة بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports HD 2 Premium

مانشستر سيتي ضد فولهام الخامسة بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة beIn Sports HD 1 Premium

برايتون ضد نيوكاسل السابعة والنصف بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال سوسيداد أمام غرناطة الثالثة عصرا توقيت مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد أمام خيتافي الخامسة والربع بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports HD 1

ديبورتيفو ألافيس أمام فالنسيا السابعة بتوقيت مصر والسعودية عبر beIN Sports HD 1

ريال بيتيس أمام رايو فاليكانو العاشرة بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

أتالانتا ضد مونزا العاشرة الا الربع بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة AD Sports Premium 2

نابولي ضد لاتسيو العاشرة الا الربع بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة AD Sports Premium 1

مباريات اليوم في الدوري الألماني

باير ليفركوزن ضد دارمشتات الخامسة والنصف بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports HD 3

بوروسيا مونشنغلادباخ ضد بايرن ميونخ السادسةوالنصف بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports HD 3

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفتح ضد الأهلي الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة SSC EXTRA 1 HD

النصر ضد الحزم الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة SSC1 HD

الاتفاق ضد ضمك الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة SSC

التعاون ضد الوحدة الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة SSC

الشباب ضد الخليج الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة SSC