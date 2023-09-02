 صلاح يغيب عن لقاء مصر وإثيوبيا في تصفيات الأمم الأفريقية

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على خروج محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزي من حساباته أمام إثيوبيا، في إطار الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

يأتي ذلك بسبب عدم تركيزه والانشغال حول مستقبله مع نادي ليفربول.

تقام مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى السابعة مساء الجمعة 8 سبتمبر باستاد الدفاع الجوى.

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة منتخب مصر وإثيوبيا إلى الحكم الجابوني باتريك مبيامي، ويعاونه كل من بوريس مارلايس ديتسوجا من الجابون و ستيفن موتاسي مويو من الكونغو و ميسي جييسي نكونكو حكم رابع من الكونغو.