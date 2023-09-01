الكمثرى تساعد في الحالات الصحية الخطيرة.. أطباء يوضحون

هناك العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بتناول الكمثرى على وجه الخصوص، يمكن أن تكون مفيدة لارتفاع ضغط الدم، ومشاكل ارتفاع نسبة الكوليسترول والسكر في الدم.

وتم إدراج الخصائص المفيدة للكمثرى بواسطة مجلة نوفوستي، وقال الخبراء الذين تحدثوا هناك، إن هذه الفاكهة تحتوي على تركيزات عالية من فيتامين C والنحاس، مما يمنع تلف الخلايا.

وقال الخبراء: "ينصح بتناولها لعلاج السعال الناتج عن مرض السل وأمراض الجهاز التنفسي العلوي، وكذلك في حالة الحمى أو الإسهال".

تحتوي الكمثرى على نسبة كبيرة جدًا من الألياف وهذا يجعل الفاكهة موانع لبعض مشاكل الجهاز الهضمي (في المقام الأول في الحالات الحادة)، ولكن إذا لم تكن هناك موانع، فبفضل الألياف، تصبح الكمثرى مفيدة للوقاية من ارتفاع نسبة الكوليسترول وغيره من اضطرابات الأوعية الدموية الخطيرة والسكري.

وأضاف الأطباء: "مع الاستهلاك اليومي للكمثرى، يكون الشخص محميًا بشكل أفضل من الوزن الزائد وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم".

وفي المقابل، يزود عصير الكمثرى الطبيعي الجسم بالفيتامينات والكاروتينات والمعادن، التي تعمل على تقوية الشعيرات الدموية وشرايين الدم بشكل فعال.

علماء يكتشوف أنواع مفيدة من الكمثري

وجد باحثون أمريكيون أن المركبات الموجودة في الكمثرى تساعد في التغلب على الأمراض المزمنة وفقا للعلماء، يعتبر الكمثرى علاجا جيدا لارتفاع السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم المرتبط بمرض السكري.

كانت أهداف البحث العلمي هي الكمثرى من أصناف بارتليت وستاركريمسون واكتشف القائمون على المشروع، وهم موظفون في جامعة نورث داكوتا، أن المواد التي تحتويها هذه الثمار تبطئ نشاط الإنزيمات المشاركة في امتصاص الجسم للجلوكوز والنشا. هذه الخاصية تجعل الكمثرى ببساطة لا يمكن الاستغناء عنها لمرضى السكر.

وكمثرى بارتليت وستاركريمسون غنية بالألياف وفيتامين سي، وتحتوي هذه الفاكهة على ما متوسطه 190 ملليجرام من البوتاسيوم، وهو أمر ضروري للقلب، ونقلت صحيفة ديكان كرونيكل عن الخبراء أنها لا تحتوي على صوديوم ولا دهون ولا كوليسترول، وتحتوي الحصة الواحدة منها على 100 سعرة حرارية فقط.