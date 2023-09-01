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السبت 02 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير التعليم العالي يتابع الخطوات التنفيذية لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية (فيديو)

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عقد اجتماع مع مسئولي شركة للهندسة والتجارة والشركة الصينية الشريكة فى تصنيع أول سيارة كهربائية فى مصر، وذلك بحضور رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وغيرهما.

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وزير التعليم العالي يتابع تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية

تصنيع سيارة كهربائية محلية الصنع لتعميق التصنيع المحلي

وأضاف الإعلامي ضياء رشوان، خلال برنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “ETC”، أنه خلال الإجتماع أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تصنيع سيارة كهربائية محلية الصنع، يأتي فى إطار إستراتيجية الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة طبقا للمواصفات الوطنية والإستفادة من مخرجات البحث العلمي.

وتابع الإعلامي ضياء رشوان: “ وزير التعليم العالي أكد أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تولي إهتماما كبيرا بتهيئة بيئة مشجعة ومحفزة لإنتاج التكنولوجيا وأن الوزارة لديها خطط متكاملة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية”.

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وزير التعليم العالي يتابع تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية

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