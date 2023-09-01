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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التعليم العالى يتابع تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية

اجتماع وزير التعليم
اجتماع وزير التعليم العالي

تابع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي الخطوات التنفيذية لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية. 

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وعقد وزير التعليم العالى والبحث العلمي اجتماعًا مع مسئولى شركة متجر للهندسة والتجارة، والشركة الصينية الشريكة فى تصنيع السيارة الكهربائية. 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والمهندس محمد عباس رئيس مجموعة شركات متجر، والمهندس محمود عباس رئيس مجلس إدارة شركة متجر للهندسة والتجارة، ويان المدير التنفيذي لشركة LVTONG، وذلك بمبنى التعليم الخاص، بالقاهرة الجديدة.
 

وأكد وزير التعليم العالى أن تصنيع سيارة كهربائية محلية الصنع يأتى في إطار استراتيجية الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة طبقًا للمواصفات الوطنية، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي ودعم تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية، بما ينعكس إيجابياً على دعم الصناعة، والنهوض بالاقتصاد القومي في مصر.

خطة التعليم العالى الاستراتيجية 

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة بيئة مشجعة ومحفزة لإنتاج وتوطين التكنولوجيا، مؤكدًا أن الوزارة لديها خطط متكاملة؛ للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية، مضيفًا أن هناك حزمة من المبادرات والمشروعات القومية التي تتبناها وتدعمها الوزارة؛ للمساعدة في تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، حيث تأتى مبادرة تصنيع السيارات الكهربائية في مقدمة تلك المبادرات.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان الخطوات التنفيذية للبدء فى تصنيع أول سيارة مصرية كهربائية مع شركة متجر للهندسة والتجارة الفائزة بالمركز الأول لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، والشريك الصناعي الصينى، ويأتى ذلك تنفيذاً للعقد الموقع بين شركة متجر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى أغسطس 2023، وتحقيق رؤية مصر 2030 لدعم التنمية المستدامة، ودعم الصناعة، وتوفير فرص العمل والبيئة النظيفة.

حضر الاجتماع، د. عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، د. محمد عبد العزيز رئيس قسم هندسة السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس واستشارى شركة متجر، م.حازم الطاهر مدير مشروع السيارة المصرية، ومايك المدير التجاري لشركة LVTONG، وآدا مسئولة شركة LVTONG لمنطقة الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن شركة متجر للهندسة والتجارة ستقدم التمويل اللازم لنقل التكنولوجيا من الشريك الصناعي الصيني LVTONG لتصنيع أول سيارة مصرية كهربائية، وتعتبر شركة متجر شركة رائدة في مجال تسويق السيارات الكهربائية منخفضة السرعة منذ عام 2007، وتم إنشاء مصنع لتجميع وتصنيع السيارات الكهربائية في عام 2022، كما تواجدت شركة متجر في السوق المصري منذ أكثر من 16 عامًا، وبدأت أعمالها في صناعة سيارات الجولف الكهربائية من خلال كونها الوكيل الوحيد للسيارات الإلكترونية.

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